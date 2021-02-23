MediaMarkt Türkiye 2020 mali yılında yüzde 45 büyüdü

MediaMarkt Türkiye 2020 mali yılında (Eylül 2019-Ekim 2020) yüzde 45 büyürken, dijital satışlarını yüzde 400, çağrı merkezi satışlarını ise 30 kat artırdı.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'de salgına rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı.

Şirket, salgına rağmen geçen yıl yüzde 45 büyüme oranını yakalarken, dijital satışlarını yüzde 400, çağrı merkezi satışlarını ise 30 kat artırdı.

Salgın süresinde açtığı 3 yeni mağazayla toplam sayıyı 80'e çıkaran marka, 2021'de de yatırımlara ara vermeyecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, açık ara liderlik hedefinden hiç sapmadan sağlam adımlarla işlerini büyütmeyi başardıklarını bildirdi.

Son 4 yıldır olduğu gibi 2020'de de toplam pazarın üzerinde büyüdüklerini kaydeden Gökyıldırım, 2020 mali yılında yakaladıkları başarılara ilişkin bilgiler verdi.

Gökyıldırım, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladıklarını, Türkiye'nin, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital hem de toplam satış sıralamalarında en çok büyüyen ülke olduğunu anlattı.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun söz konusu dönemde salgına rağmen 20,8 milyar avroluk ciroya ulaştığını belirten Gökyıldırım, Türkiye'nin başarılı sonuç ve projelerinin grubun genel merkezi tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

"Çok kanallı stratejimiz ciroyu ekstra yüzde 20 artırdı"

Yenal Gökyıldırım, müşteri odaklı dönüşüm ve çoklu kanal stratejisinin önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Değişmez önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Çok kanallı stratejimiz de bu vizyonumuzu destekliyor. Kuvvetli mağaza ve güçlü e-ticaret ile tüketicilerimiz mekan, zaman veya kanal farkı olmaksızın en iyi deneyimi MediaMarkt'da yaşıyor. Bunu da her sene katlayarak artırdığımız müşteri net tavsiye skorlarımızdan görüyoruz. Üstelik dönemin müşteri ihtiyacı neyse ona odaklanıyoruz. Örneğin, salgında stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz 'mağazadan sevkiyat'ı hayata geçirdik. Artık mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan teknolojiseverlerin siparişleri Türkiye'deki tüm mağazalarımızdan karşılanabiliyor. Bu sayede müşterilerimize daha da hızlı ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz."

Gökyıldırım, salgın sürecinde başlattıkları bu satış kanalıyla dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20'lik bir ciro elde ettiklerini, bunun yanı sıra "online satın al-mağazadan teslim al" hizmeti sayesinde tüketicilerin dijital kanaldan yaptıkları alışverişlerde ürünlerini hızlıca mağazadan teslim alabildiğini anlattı.

Gökyıldırım, mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan her 5 kişiden birisinin ürününü mağazalardan teslim aldığını bildirdi.

"2021'de yatırımlara ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz"

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, Türkiye'de gösterdikleri başarılı performansla grup içerisinde en çok büyüyen ülke olduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye çok güveniyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında 100 milyon TL'lik yatırımla 4 yeni şehre girip 10 mağaza daha açarak 500 kişiye istihdam sağlayacağız. 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Bugüne kadar sürdüğümüz gibi 2021'de de büyümeye ve müşterilerimize kusursuz hizmet verme anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan