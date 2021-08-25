MediaMarkt'tan yenilenebilir enerji kaynaklarına destek
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MediaMarkt'tan yenilenebilir enerji kaynaklarına destek

MediaMarkt'tan yenilenebilir enerji kaynaklarına destek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, iklim kriziyle ilgili hem müşterilerini bilinçlendirmek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermek amacıyla Bodrum mağazasına güneş enerji sistemi standı kurdu.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, iklim kriziyle ilgili hem müşterilerini bilinçlendirmek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermek amacıyla Bodrum mağazasına güneş enerji sistemi standı kurdu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi boyunca açık olacak stant alanında müşteriler, güneş enerji sistemleri ve faydaları hakkında bilgi alabilecekler.

İklim krizi etkilerinin en yoğun hissedildiği son dönemde bu konuya dikkat çekmek, halkın bilinçlenmesini sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermek için harekete geçen MediaMarkt Türkiye, Bodrum mağazasına Solarçatı ekosistem standı kurdu. Burada mağazaya gelen teknolojiseverlere Solarçatı ekosisteminde bulunan güneş panelleri, inverter, Solarşarj, Solarbatarya gibi ana ekipmanlar tanıtılacak.

Solarçatı markası ile iş birliğine giden MediaMarkt, iklim kriziyle mücadelede fosil yakıt kaynaklı enerjiden vazgeçerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin en etkili çözümlerden biri olduğuna vurgu yapıyor. MediaMarkt Bodrum mağazasında yaz dönemi boyunca açık olacak stant alanında müşteriler, güneş enerji sistemleri ve faydaları hakkında bilgi alabilecek ve isterlerse ev tipi güneş paneli sistemlerini satın alabilecekler.

Evlere kurulumu da sağlanacak güneş panelleri ortalama 2000-2400 watt gücüyle elektrik üretebiliyor. Üretilen bu elektrikle 102 ekran LED TV 8 saat çalışabiliyor, akıllı telefon ve notebook sınırsız şarj edilebiliyor, orta boy bir buzdolabı da 24 saat kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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MediaMarkt'tan yenilenebilir enerji kaynaklarına destek - Haberler Ekonomi
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