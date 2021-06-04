MediaMarkt'tan TV ekranında "dev" indirim
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MediaMarkt'tan TV ekranında "dev" indirim

MediaMarkt'tan TV ekranında 'dev' indirim
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, 7 Haziran'a kadar dev ekran TV'lerde 1.000 liraya varan indirime girdi.

MediaMarkt, 7 Haziran'a kadar dev ekran TV'lerde 1.000 liraya varan indirime girdi. Kampanya kapsamında ses sistemlerinde seçili ürünlerde de indirimli fiyatlar geçerli olacak.

MediaMarkt açıklamasına göre şirket, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, "Şampiyona dev ekranda izlenir" mottosundan hareketle kampanya başlattı.

Avrupa'nın 12 farklı şehrinde düzenlenecek ve büyük bir heyecana sahne olacak şampiyonayı dev ekranlarda izlemek isteyenlere özel bir kampanya hazırlayan MediaMarkt, "Biz de bu renklere gönül verdik, futbolu ayağınıza getirdik." diyerek, geniş ekranlı TV'lerde 1.000 liraya varan indirime gitti.

Kampanya kapsamında seçili ses sistemlerinde de cazip fiyat avantajları uygulanacak. Ayrıca kampanya çerçevesinde seçili ses sistemleri de cazip fiyatlarla satışa çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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