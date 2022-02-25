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MediaMarkt'tan stokları eritme kampanyası

AA, Tolga Yanık - Ekonomi
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MediaMarkt'tan stokları eritme kampanyası

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat'a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat'a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor.

Şirket açıklamasına göre, yılın tamamında hayata geçirdiği kampanyalarla tüketicinin elektronik ürünleri uygun fiyatlara almasını sağlayan MediaMarkt Türkiye, şimdi de stokları eritme kampanyasıyla akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden televizyonlara kadar yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla sunuyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi

28 Şubat, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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