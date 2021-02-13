MediaMarkt'tan sevgililer için teknolojik hediye kampanyası

MediaMarkt Türkiye, saç düzleştiricilerden tıraş makinelerine kadar kişisel bakım kategorisinde indirim fırsatları sunuyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü indirimlerini günler öncesinden başlatan MediaMarkt Türkiye, bu kampanyalarını her geçen gün yeni fırsatlarla da çeşitlendiriyor.

Bu özel güne çok az bir zaman kala MediaMarkt, henüz sevdiğine hediye almamış teknolojiseverlere, kişisel bakım kategorisinde indirimler sunuyor. Saç düzleştiricilerden tıraş makinelerine, epilasyon cihazlarından bakım setlerine kadar pek çok ürün indirimlerle satışa çıktı.

MediaMarkt Türkiye, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını da göz önünde bulundurarak kampanyasını 15 Şubat Pazartesi günü saat 8.00'e kadar mediamarkt.com.tr'de devam ettirecek.

Bu kapsamda Wahl Groomsman Pro Erkek Bakım Seti 159 TL, Arzum Ar 5021 Vanessa Saç Düzleştirici 179 TL, Philips S1121/41 Islak Kuru Tıraş Makinesi 199 TL, Arzum AR 596 İmaj 2200 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi 119 TL'ye avantajlı taksit seçenekleriyle de satışa sunuldu. Kampanyada indirime giren diğer ürünler ise mediamarkt.com.tr'de yer alıyor.

MediaMarkt Türkiye, bir yandan da hediye seçmekte karar vermeyenlere, birçok özel günde olduğu gibi Hediye Rehberi uygulamasıyla yardımcı olmaya devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak meiamarkt.com.tr üzerinden yeniden uygulamaya alınan Hediye Rehberi ise 12 farklı kategorideki zengin hediye seçenekleriyle, kararsız çiftler için de kılavuz niteliğinde oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt