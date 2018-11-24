Mediamarkt'tan "Şahane Rekor"

MediaMarkt, "Şahane Cuma"da tüm satış kanallarında trafik ve satış rekoru kırdı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, "Şahane Cuma" kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin odak noktası olan MediaMarkt, hem mağazalarında hem de internet sitesinde kampanya tarihinde elde ettiği en büyük ciroya ulaştı.

MediaMarkt, tüketicilerine sunduğu "Şahane Cuma" indirimleri sonrasında tüm kanallarında trafik ve satış rekoru kırdı. En çok tercih edilen ürünler, akıllı telefonlar ve oyun konsolları oldu. Pek çok üründe oldukça yüksek indirim oranları belirleyen MediaMarkt, hem Türkiye genelindeki tüm mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr ile tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri gözetilerek düzenlenen kampanya fiyatlarının beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, "Perşembe gecesi mediamarkt.com.tr ve Levent merkez mağazamızda başlattığımız kampanya ile devam eden süreçte, geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan daha fazla satış gerçekleştirdik. Kampanya tarihinin rekoruna ulaştık. Tüm tüketicilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

En çok ilgi çeken ürünlerin, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğuna dikkati çeken Gökyıldırım, tüm kategorilerde önemli satışlar yaptıklarını bildirdi.

Gökyıldırım, "Avantajlı fiyatlar ve indirimler hafta sonu da devam edecek. Tüketicilerimiz, hem mağazalarımızdan hem de internet sitemizden istedikleri ürünleri uygun fiyatlarla alabilecekler." diye konuştu.Tüm kategorilerde yüzde 70'lere varan indirimlerin uygulandığı "Şahane Cuma" fırsatı hafta sonu da devam edecek. Aynı zamanda, mediamarkt.com.tr ve 0850 222 1 500 numaralı Çağrı Merkezi'nde geçerli olacak indirimlerin yanı sıra, MediaMarkt'ın sosyal medya hesaplarından da şahane indirim ve hediye fırsatları tüketicilere sunulacak.