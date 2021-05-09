MediaMarkt'tan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
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MediaMarkt'tan Ramazan Bayramı'na özel kampanya

MediaMarkt'tan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, Ramazan Bayramı'na özel fırsatlarını yarın başlatıyor.

MediaMarkt, Ramazan Bayramı'na özel fırsatlarını yarın başlatıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, bilgisayarlardan akıllı saat ve bilekliklere, kulaklıklardan küçük ev aletlerine, tencere ve tavalardan kahve makinelerine, akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün indirime giriyor.

MediaMarkt, salgın nedeniyle mağazalarının kapalı olduğu bugünlerde mediamarkt.com.tr, çağrı merkezi ve mobil uygulamasıyla hizmet veriyor. 16 Mayıs'a kadar devam edecek indirim kampanyasına ilerleyen günlerde farklı ürünler de dahil olacak.

Tüm ailenin hep birlikte faydalanabileceği küçük ev aletleri kategorisindeki seçili ürünler, bayram kampanyasında indirime giriyor. Bayram sabahında yapılacak kahvaltıların vazgeçilmezi tost ve çay makinelerinde, filtre kahve ve Türk kahvesi makinelerinde indirim gerçekleştiriliyor. Buna ek yine mutfakların yardımcılarından seçili blender setlerinde, su ısıtıcılarında, tencerelerde ve tavalarda da indirim uygulanacak.

Elektrikli süpürgelerde de indirim gerçekleştiren MediaMarkt, bu fırsatlarına toz torbasız, robot ve şarjlı süpürgeleri dahil ediyor. Farklı bütçelere hitap eden bayram kampanyası, seçili ütüler olmak üzere farklı ev aletlerini de barındırıyor.

MediaMarkt'ın bayram kampanyası; akıllı saat, telefon ve bileklikleri de kapsıyor. Farklı ihtiyaç ve bütçelere göre alternatif ürünlerin bulunduğu kampanyaya akıllı telefonlar da dahil.

Aksesuar kategorisinde bulunan birçok üründe indirim gerçekleştiren MediaMarkt; kablosuz, bluetooth ve spor kulaklıklarda da indirim uyguluyor. Gerek müzik dinlerken veya film izlerken gerekse telefonla konuşurken en büyük ihtiyaçlardan olan kulaklıklar, teknolojiseverlerin tercihlerine yönelik olarak farklı bütçe ve özellik seçenekleriyle sunuluyor. Kampanyada tercihini hoparlörlerden yana kullanmak isteyenler için de ürün alternatifi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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