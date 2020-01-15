MediaMarkt'tan öğrencilere özel indirim kampanyası
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MediaMarkt'tan öğrencilere özel indirim kampanyası

MediaMarkt, okulların tatile girdiği gün öğrencilere özel indirim kampanyası başlatacak.

15.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:42
MediaMarkt'tan öğrencilere özel indirim kampanyası

MediaMarkt, okulların tatile girdiği gün öğrencilere özel indirim kampanyası başlatacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 17-26 Ocak'ta MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de sömestir tatiline özel, oyun konsollarından tabletlere, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve akıllı çocuk saatlerine kadar binlerce ürün karne indirimine girecek.

MediaMarkt, öğrencilere özel gerçekleştireceği indirimlerin yanı sıra seçili ürünlerde teknolojiseverlere hediye de verecek.

Kaynak: AA
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