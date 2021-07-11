MediaMarkt'tan kıyma makinesi alacaklara ipuçları

MediaMarkt, ideal kıyma makinesi seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları derledi.

MediaMarkt, ideal kıyma makinesi seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları derledi.

MediaMarkt açıklamasına göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala derin dondurucu ve kıyma makinelerine yönelik talep artıyor. Özellikle bu kategorilerin en canlı geçtiği dönemlerden olan Kurban Bayramı öncesi tüketiciler, hangi ürünü tercih edeceğine yönelik bir rehber arayışına giriyor.

Tüketicilerin kıyma makinesi merakını yanıtlandırmak üzere bir kılavuz hazırlayan MediaMarkt'a göre, kıyma makinesi alınırken öncelikle "Ürünün wattı (motor gücü), sucuk veya sosis yapma aparatlarının olması, salça yapımında kullanılması, disklerin çelik olması" gibi 4 temel özelliğe dikkat edilmesi gerekiyor.

Tüketiciler ilk etapta makinenin motor gücüne dikkat edebilir çünkü işlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç çok önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Güçlü bir makine ile et veya farklı bir ürün daha kısa sürede ve daha az eforla kıyma haline getirilebilir. Aynı şekilde makinenin dakikadaki işlem kapasitesine de göz atılmasında fayda bulunuyor.

Tüketicilerin araştırması gereken diğer bir konu da makineyle birlikte gelen aparatlar olarak dikkati çekiyor. Bu noktada makinenin hangi işlemlerde de kullanılacağı önemliyken bazı ürünlerde sosis veya sucuk yapma aparatları da bulunuyor. Bunlara ek kimi ürünlerde kalın ve ince ızgara seçenekleri de mevcut. Bu sayede hamburger için farklı, ince kıyma veya köfte için farklı kıyma çekilebiliyor. Bunlara ek olarak salça yapma aparatları olan ürün alternatifleri de var.

Kıyma makinelerinde disklerin çelik olması hem uzun ömürlü bir kullanım hem de sağlık açısından önem taşıyor. Bu nedenle çelik diskler, paslanmaz yapısıyla daha sağlıklı bir alternatif olabiliyor. Öte yandan, makinelerin parçalarının ayrılabilir olmasının hijyen açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Tüketiciler, hangi ürünü tercih etmesi gerektiği konusunda MediaMarkt'ın uzman ekibinden de destek alabilir. Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, halen Türkiye'de 84 mağaza ile hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip