MediaMarkt'tan kıyma makinesi alacaklara ipuçları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MediaMarkt'tan kıyma makinesi alacaklara ipuçları

MediaMarkt'tan kıyma makinesi alacaklara ipuçları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, ideal kıyma makinesi seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları derledi.

MediaMarkt, ideal kıyma makinesi seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları derledi.

MediaMarkt açıklamasına göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala derin dondurucu ve kıyma makinelerine yönelik talep artıyor. Özellikle bu kategorilerin en canlı geçtiği dönemlerden olan Kurban Bayramı öncesi tüketiciler, hangi ürünü tercih edeceğine yönelik bir rehber arayışına giriyor.

Tüketicilerin kıyma makinesi merakını yanıtlandırmak üzere bir kılavuz hazırlayan MediaMarkt'a göre, kıyma makinesi alınırken öncelikle "Ürünün wattı (motor gücü), sucuk veya sosis yapma aparatlarının olması, salça yapımında kullanılması, disklerin çelik olması" gibi 4 temel özelliğe dikkat edilmesi gerekiyor.

Tüketiciler ilk etapta makinenin motor gücüne dikkat edebilir çünkü işlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç çok önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Güçlü bir makine ile et veya farklı bir ürün daha kısa sürede ve daha az eforla kıyma haline getirilebilir. Aynı şekilde makinenin dakikadaki işlem kapasitesine de göz atılmasında fayda bulunuyor.

Tüketicilerin araştırması gereken diğer bir konu da makineyle birlikte gelen aparatlar olarak dikkati çekiyor. Bu noktada makinenin hangi işlemlerde de kullanılacağı önemliyken bazı ürünlerde sosis veya sucuk yapma aparatları da bulunuyor. Bunlara ek kimi ürünlerde kalın ve ince ızgara seçenekleri de mevcut. Bu sayede hamburger için farklı, ince kıyma veya köfte için farklı kıyma çekilebiliyor. Bunlara ek olarak salça yapma aparatları olan ürün alternatifleri de var.

Kıyma makinelerinde disklerin çelik olması hem uzun ömürlü bir kullanım hem de sağlık açısından önem taşıyor. Bu nedenle çelik diskler, paslanmaz yapısıyla daha sağlıklı bir alternatif olabiliyor. Öte yandan, makinelerin parçalarının ayrılabilir olmasının hijyen açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Tüketiciler, hangi ürünü tercih etmesi gerektiği konusunda MediaMarkt'ın uzman ekibinden de destek alabilir. Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, halen Türkiye'de 84 mağaza ile hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara 'faizli işlemler yapmayın' uyarısı
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara "faizli işlemler yapmayın" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MediaMarkt'tan kıyma makinesi alacaklara ipuçları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:41:16. #1.15#

title