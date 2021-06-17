MediaMarkt'tan karne hediyesi kampanyası

MediaMarkt, zorlu salgın sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kalan milyonlarca öğrenci için yeni bir kampanya başlattı.

MediaMarkt, zorlu salgın sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kalan milyonlarca öğrenci için yeni bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamada, 20 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında, tablet, monitör, yazıcı ve oyun bilgisayarlarının "birbirinden cazip fiyatlarla" satışa sunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız