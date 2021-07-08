MediaMarkt'tan Hatay'a ilk mağaza
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MediaMarkt'tan Hatay'a ilk mağaza

MediaMarkt'tan Hatay'a ilk mağaza
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

MediaMarkt, Hatay Antakya'daki ilk mağazasını Primemall AVM'de açarak Türkiye'deki mağaza sayısını 84'e çıkardı.

MediaMarkt, Hatay Antakya'daki ilk mağazasını Primemall AVM'de açarak Türkiye'deki mağaza sayısını 84'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Van'dan Portekiz'de Lizbon'a kadar bini aşkın mağazasıyla teknolojiseverlere geniş bir mağaza ağı sunan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda ülkedeki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye, bu doğrultuda Hatay'daki ilk mağazasını Antakya'da, Primemall AVM'de açtı. MediaMarkt'ın en iyi deneyimi yaşatma hedefinden yola çıkılarak oluşturulan oyun alanlarına ve kahve makinelerinin denenebileceği Barista CLUB gibi deneyim alanlarına da sahip, bin 600 metrekare büyüklüğündeki Antakya mağazası, 20'yi aşkın kişiye de iş imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) Faruk Kocabaş, bu yolculukta fiziksel mağazalara büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Kocabaş, "MediaMarkt olarak mağazalarımızda teknolojiseverlere en iyi deneyimi sunmak için çalışıyor, yatırımlarımızı da bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde online satış kanalımız mediamarkt.com.tr ile çok büyük atılımlar yaptık fakat fiziki mağazalarımıza yaptığımız yatırımlarımızı da durdurmadık. Bu süreçte bir yandan mevcut mağazalarımızı yenilerken bir yandan da mağaza sayımızı artırmaya devam ettik. Hatta daha önce olmadığımız illerde de mağazalar açarak Türkiye'deki büyüme hedefimizi planladığımız gibi gerçekleştiriyoruz.

Bugün Hatay Antakya'da açtığımız yeni mağazamız da bu iddiamızın güzel bir örneği. Dolayısıyla biz yatırım hedeflerimizle yolumuzda ilerlerken Hataylı teknolojiseverler de bu yolda bizim en büyük destekçilerimizden olacak. Biz de bu motivasyonla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Pandemi koşullarında dahi bizi yalnız bırakmayan Hataylılara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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