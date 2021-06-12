MediaMarkt'tan Babalar Günü'ne özel kampanya
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MediaMarkt'tan Babalar Günü'ne özel kampanya

MediaMarkt'tan Babalar Günü'ne özel kampanya
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, Babalar Günü'nde hediye alacaklar için pek çok üründe indirim kampanyası başlattı.

MediaMarkt, Babalar Günü'nde hediye alacaklar için pek çok üründe indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV'lerden tıraş makinelerine, bilgisayar aksesuarlarından akıllı saatlere, USB belleklerden tablete ve akıllı telefonlara kadar pek çok ürün kategorisinde avantajlı fiyatlar sunan MediaMarkt, bu yıl babası için hediye seçeceklere de birçok ürün alternatifi sunuyor.

Yıl boyunca özel günlerde cazip indirim fırsatı sunan kampanyalarıyla dikkati çeken MediaMarkt, bu Babalar Günü öncesinde birçok üründe indirime girdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"20 Haziran Babalar Günü'nde, onların pazar günlerine yakışacak ve daha keyifli anlar yaşamalarını sağlayacak hediye seçeneklerinden oluşan bir kampanya paketi hazırladık. Bu yıl alınacak hediyeler hem babaları hem de avantajlı fiyatlarla tüketiciyi sevindirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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