MediaMarkt'tan Antalya'ya 4'üncü mağaza

MediaMarkt, Antalya'daki 4'üncü mağazasını 5M Migros AVM içerisinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 50 bine yakın ürünün satışa çıktığı mağazayı ziyaret eden tüketiciler açılışa özel yüzde 50'ye varan indirimlerden de yararlandı.

Dijital satışlarını dört kat artıran, salgın süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80'e çıkaran MediaMarkt Türkiye, 2021 yılına da yeni mağaza yatırımlarıyla giriyor. Bu yıl 4 yeni ile girip 10 yeni mağaza açmaya hazırlanan markanın ilk yatırımı Antalya'ya oldu. 5M Migros AVM içerisinde açılan yeni mağazayla birlikte Antalya'da toplam 4 Türkiye'de ise 81 mağazaya ulaşan MediaMarkt Türkiye, bu mağaza açılışına özel Perşembe ve Cuma günleri seçilmiş ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler uyguladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, "Antalya'ya ilk mağazamızı 2011 yılında açtık. Şehrin potansiyeli üzerine yatırımlarımıza ara vermedik. Bugün Antalya'nın en işlek AVM'lerinden 5M Migros'ta 4'üncü mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonu doğrultusunda tüm yatırım ve çalışmaları, müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre planladıklarını dile getiren Acar, "Müşterilerimizi teknolojinin her çeşidi ile bir araya getirmek için fiziksel mağazalarımızda 50 bine varan ürünü tercihlerine sunuyoruz. Üstelik, bu çeşitliliği sadece fiziksel mağazalarımızda değil online satış kanalımız üzerinden de sağlamak için, 9 binden fazla ürün çeşidini barındıran mediamarkt.com.tr ile 7/24 hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz