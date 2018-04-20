Mediamarkt'tan 23 Nisan Kampanyası

MediaMarkt'ın 21- 23 Nisan'da geçerli olacak özel kampanyasında özel fırsatlar tüketiciyi bekliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-23 Nisan tarihleri arasında çocukların ve ailelerin yüzünü güldürmeyi hedefleyen MediaMarkt, ailelere ve çocuklara mağaza ve internet sitesinden avantajlı fiyat, farklı finansman avantajı ve 48 aya varan takdit seçeneği sunuyor.

Kampanya kapsamında dizüstü bilgisayarlarda yüzde 18 KDV indirimi, harddisk, bilgisayar komponentleri, akıllı saat, kulaklık ve bluetooth hoparlör gibi 5 binden fazla aksesuar çeşidi yüzde 30'a varan indirimlerle 23 Nisan'a özel fırsatlarla tüketicileri bekliyor.