MediaMarkt'tan 100 TL'ye varan hediye

28.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:06

MediaMarkt, World ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 27- 31 Aralık'ta mediamarkt.com.tr'den tek seferde yapılacak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL, World Mobil katılımıyla da toplam 100 TL Worldpuan hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'ye sayılı günler kala sevdiklerine hediye almak isteyenler için çeşitli kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, geçen günlerde 1 Ocak tarihine kadar sürecek yılbaşı kampanyasını başlatmıştı.

Teknolojiseverler için binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler sunan MediaMarkt, World ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında yeni bir fırsat daha sunuyor.

Türkiye'de 26 Aralık'ta yılbaşı kampanyasını başlatan MediaMarkt, 1 Ocak tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimleri, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.comtr'de teknolojiseverlere sunuyor.

MediaMarkt'ta yılbaşı kampanyasında indirimlere ek olarak seçili ürünlerde Paraf ile WorldCard'a özel peşin fiyatına 6 ile 12 taksit fırsatı da bulunuyor.

Kaynak: AA