MediaMarkt tam kapanma sürecinde talepleri "online kanaldan" karşılayacak

MediaMarkt Türkiye, tam kapanma sürecinde de mediamarkt.com.tr ve mobil uygulaması üzerinden tüketicinin teknolojik ürünlerle ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

MediaMarkt Türkiye, tam kapanma sürecinde de mediamarkt.com.tr ve mobil uygulaması üzerinden tüketicinin teknolojik ürünlerle ilgili tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, özel günlerde gerçekleştirdiği kampanyalarla teknolojiseverlerin ihtiyaçlarına yönelik indirimler sunan MediaMarkt Türkiye, salgın nedeniyle bir kez daha kapanma yaşanılan bugünlerde teknolojiseverlere çevrim içi kanalı mediamarkt.com.tr ile mobil uygulaması üzerinden hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım "Kısıtlama bize engel olmayacak. Önümüzdeki günlerde mediamarkt.com.tr ile tüketicilerimizin taleplerine cevap vererek güçlü çok kanallı yapımız ve lojistik altyapımızla bizi tercih edenlerin teknolojik ürün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Özellikle kapanmaların olduğu dönemde mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamalarını etkili olarak kullandıklarını, çok kanallı yapılarının böyle süreçlerde avantaj sağladığını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"3 haftaya yakın bir kapanma sürecinin içerisine giriyoruz. MediaMarkt bugün Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi fakat bizim çok kanallı bir yapımız bulunuyor. Mağazalarımız, e-ticaret, mobil uygulamamız ve Çağrı Merkezimizle vatandaşlara hizmet ederken portföyümüzde bulunan ürünlerimizle de onların hem evde iş, eğitim veya günlük ihtiyaçlarını gideriyor hem de geçirdikleri zamanı daha kaliteli ve eğlenceli hale getirmek için çalışıyoruz. Şimdi önümüzde hepimizin büyük bir heyecanla beklediği Anneler Günü var ve teknolojiseverlerin annelerine alacakları hediyeler için hem binlerce hediye seçeneği hem de bu hediyeleri diledikleri zaman diledikleri adreslerde olmasını sağlayacak teslimat seçenekleri sunuyoruz. Kısıtlama bize engel olmayacak, önümüzdeki günlerde özellikle mediamarkt.com.tr ile ön plana çıkacak ve güçlü ve yaygın lojistik ağımızla bizi tercih eden teknolojiseverlerin teknolojik ürün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu