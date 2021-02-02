MediaMarkt'ta yeni yılın ilk "Apple Günleri" başladı
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MediaMarkt'ta yeni yılın ilk "Apple Günleri" başladı

02.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
MediaMarkt'ta yeni yılın ilk

MediaMarkt Türkiye'nin 4 Şubat tarihine kadar sürdüreceği "Apple Günleri" ile mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan MediaMarkt CLUB üyelerine seçili Apple markalı ürünlerde indirimler sağlanacak.

MediaMarkt Türkiye'nin 4 Şubat tarihine kadar sürdüreceği "Apple Günleri" ile mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan MediaMarkt CLUB üyelerine seçili Apple markalı ürünlerde indirimler sağlanacak.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, 2021 yılının ilk "Apple Günleri"ni başlattı.

Çok sayıda üründe indirim gerçekleştirilen kampanya 4 Şubat'a kadar devam edecek.

CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kapsamında MediaMarkt, MacBook'larda yüzde 10'a, iPad'lerde yüzde 8'e, iPhone'larda yüzde 5'e, Apple Watch'larda yüzde 10'a ve Apple markalı aksesuarlarda yüzde 25'e varan indirimler uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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