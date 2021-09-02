MediaMarkt'ta tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talep arttı
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MediaMarkt'ta tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talep arttı

MediaMarkt'ta tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talep arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Okulların tamamen açılmasına sayılı günler kala çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermek istemeyen ebeveynler, tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talebi artırdı.

Okulların tamamen açılmasına sayılı günler kala çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermek istemeyen ebeveynler, tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talebi artırdı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ta, cazip fiyat avantajlarıyla satışa sunulan pratik mutfak aletleri, dizaynlarıyla da bulundukları tezgahlara şıklık katıyor

Uzun bir kapanma döneminin ardından yeniden kapılarını açan okullara adımını atacak öğrencileri yoğun bir eğitim dönemi bekliyor. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de çocuklarının bu eğitim yılını sağlıklı geçirmesini isteyen ebeveynler de ideal bir kahvaltı için tost makineleri ve katı meyve sıkacaklarına talebi artırdı.

Teknoloji perakendecisi MediaMarkt, ebeveynlerin bu taleplerine cevap verecek birçok alternatifi satışa sundu. MediaMarkt'ın ilgili kategori uzmanlarının verdiği bilgiye göre tost makinelerinde ideal olan dilim sayısı 4 ile 6 arasında değişiyor.

Döküm plakalı olanların önerildiği tost makinelerinde otomatik kapanan ve ayarlanabilir olanlar hayatı kolaylaştırması açısından öneriliyor. MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de tost makineleri 129 liradan başlıyor. Eklenen ızgara özellikleriyle birlikte ürünler 2 bin 300 liraya kadar çıkıyor.

Katı meyve sıkacaklarında ise öne çıkan özelliklerin başında parçalarının yıkanabilir olması ile damlatmama özelliği geliyor. Bunun yanı sıra 800-1000 watt güce sahip olan katı meyve sıkacakları da ideal bir kullanım sunuyor. MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de katı meyve sıkacakları 249 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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MediaMarkt'ta tost makineleri ile katı meyve sıkacaklarına talep arttı - Haberler Ekonomi
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