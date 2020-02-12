MediaMarkt'ta Samsung Galaxy S20 serisi için ön siparişler başladı

12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung"un "yeni amiral gemileri" Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra için ön siparişleri almaya başlıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, daha gelişmiş ekrana ve kameralara sahip Samsung Galaxy S20 serisi MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de ön satışa sunulacak.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinde 64 MP yüksek çözünürlüklü kamera, 3x hibrid optik zoom ve en fazla 30x süper çözünürlüklü yakınlaştırma bulunurken, Galaxy S20 Ultra modelinde ise 108 MP yüksek çözünürlüklü kamera, 10x hibrid optik zoom ve en fazla 100x süper çözünürlüklü yakınlaştırma yer alıyor.

Galaxy S20 ve Galaxy 20+ modellerinin RAM bellek boyutu ise 8 GB iken, S20 Ultra'da ise 12 GB RAM bulunuyor.

Samsung Galaxy serisinin dağıtımına 5 Mart'ta başlanacak.

Samsung'un son teknoloji akıllı telefonlarına sahip olmak için erkenden sipariş veren teknolojiseverler, Galaxy Buds+'a da ücretsiz sahip olma fırsatı yakalayacak. Samsung Galaxy S20 serisiyle birlikte tanıtılan Galaxy Buds+, önceki modeline göre daha uzun müzik ve video oynatma ve konuşma süresi sunuyor. Galaxy Buds+ hediye fırsatı, 5 Mart'a kadar sürecek ve stoklarla sınırlı olacak.

Kaynak: AA