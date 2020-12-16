MediaMarkt'ta beklenen "Apple Günleri" başladı

MediaMarkt Türkiye, 2020 yılına veda etmeye hazırladığımız bugünlerde CLUB üyelerine özel mediamarkt.com.tr'de geçerli olan "Apple Günleri" kampanyasını başlattı.

MediaMarkt'an yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, 17 Aralık tarihine kadar sürdüreceği kampanyası "Apple Günleri" ile mediamarkt.com.tr'den alışveriş yapan MediaMarkt CLUB üyelerine seçili Apple markalı ürünlerde yüzde 10'a varan indirim sunuyor.

MediaMarkt Türkiye'nin "Apple Günleri" kampanyasında iPhone'lardan iPad'lere, hem Air hem de Pro modelleri dahil olmak üzere Macbook'lardan Apple Watch'lara, kulaklıklara ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok üründe indirim gerçekleştiriyor.

İndirim kapsamında, Apple Macbook'lar 8.399 TL ile 21.399 TL, Apple Watch'lar 1.799 TL ile 3.849 TL, Apple AirPods 1.399 TL ile 2.099 TL, Beats kulaklıklar 1.049 ile 2.299 TL arasında satılırken, Apple iPhone 7 32GB 3.499 TL, Apple iPhone SE 64GB 4.699 TL, Apple iPhone XR 64GB 5.999 TL, Apple iPhone 11 64GB ise 7.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip