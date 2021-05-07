MediaMarkt'ta, bakım ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim
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MediaMarkt'ta, bakım ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim

MediaMarkt'ta, bakım ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, kapanma sürecinde kuaföre gidemeyenler için kampanya başlattı.

MediaMarkt, kapanma sürecinde kuaföre gidemeyenler için kampanya başlattı. Buna göre seçili saç düzleştiricileri, saç kurutma makineleri, saç maşaları ve epilatörler yüzde 30'a varan indirimlerle satışa sunuluyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, kampanya 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Kapanma süresince tüketicilere mediamarkt.com.tr ve mobil uygulama üzerinden hizmet vermeye devam eden MediaMarkt Türkiye, kuaföre gitme seçeneği olmadığı için evde geçirdiği zamanı kendi bakımına ayırmak isteyenlere özel yeni bir kampanya başlattı. Saç düzleştiricilerden saç kurutma makinelerine, epilasyon cihazlarından saç maşalarına kadar pek çok üründe yüzde 30'a varan indirimler sunan MediaMarkt'ın kampanyası 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında farklı renk ve özelliklerde saç kurutma makineleri 89.99'dan başlarken saç düzleştiriciler 119, saç maşaları 129, epilasyon cihazları ise 189 liradan satışa sunuluyor.

Kuaförlerin kullandığı profesyonel ürünlerinin de indirime girdiği kampanya özellikle evde bakımından ödün vermeyen kadınlar için de kurtarıcı olacak.

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyasında indirime giren kişisel bakım ürünlerinden epilatörlerin fiyatı 109 TL ile 1.199 TL arasında değişiyor.

Kampanyada farklı bütçelere yönelik alternatif ürünler bulunurken bu cihazlar kendi içerisinde de özelliklerine göre birbirinden ayrışıyor. Kampanyadaki epilatörler kablolu ve şarjlı olarak ikiye ayrılıyor.

Kablolu cihazlar daha uygun fiyatlı olmalarıyla ön plana çıkarken şarjlı modeller ise daha rahat bir kullanım alanı sunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise şarj süresi. Diğer bir konu, ıslak veya kuru kullanım özeliği. Bu özellik, cihazlar arasında farklılık göstermekle birlikte ıslak kullanıma imkan veren ürünler kullanıcılarına duşta dahi uygulama yapma fırsatı sunuyor.

Bu ürünler, cımbız sayılarına göre de ayrışıyor. Epilatör satın alırken başlık sayıları da önemli. Kimi ürünler mevcut başlığına ek tıraş, düzeltici ve daha farklı başlık alternatifleri sunarken uygun fiyatlı modellerde daha sınırlı başlıklar bulunuyor. Vücudun farklı bölgelerinde kullanılabilen bu epilatörler, kampanyada indirime giren ürünler arasında dikkat çekiyor.

Kendi kuaförün ol

MediaMarkt'ın kampanyasında indirim uygulanan ürünler arasında saç bakım ürünleri de var. Bunların arasında saç kurutma, şekillendirme ve düzleştirme cihazları, maşaları ve tarakları öne çıkarken ürünlerin fiyatlar ise 79 TL'den 1.999 TL'ye kadar değişiyor. Teknolojiseverler ihtiyacı olan ürünü tercih ettikten sonra saç düzleştiricilerinde ürünün yüzeyine, ısınma süresine, otomatik kapanma özelliğine, maksimum ve minimum sıcaklığına ve diğer fonksiyonlarına, kurutma makinelerinde ise ürünün gücüne, başlıklarına, sıcaklık ve fan seviyelerine veya soğuk hava üfleme gibi özelliklere göz atarak kendisi için doğru ürünü seçebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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