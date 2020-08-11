HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı

MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı
11.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:27

MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

MediMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 20 Ekim tarihinde açıklanacak.

MediaMarkt Startup Challenge'ın önceki yıllarının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy'nin kasasız ödeme çözümleri ve Udentify'ın yüz tanıma/takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü ise çeşitli MediaMarkt mağazalarında kullanılmaya başlandı.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 11 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje ise, 20 Ekim günü dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeleri oldukça cazip ödüller bekliyor.

Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailhub Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

Firmalar kendilerini tanıma fırsatı buluyor

İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Startup Challenge'ın ilk yılının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy'nin kasasız ödeme çözümü MediaMarkt Türkiye'nin Ümraniye, EMAAR ve Metropol mağazalarında çoktan kullanılmaya başlandı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, BuyBuddy, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunuyor.

Aynı yılın diğer bir başarılı projesi Udentify ise MediaMarkt Türkiye'nin Kozyatağı, EMAAR, MOI, Brandium, Denizli ve Ankara Antares olmak üzere 6 farklı mağazasında kullanılırken proje, yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü sunuyor.

Aynı zamanda bu firmalar Almanya'daki Plug and Play Retailhub'ta kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge 19'un kazananı kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan Bagaj adlı mobil uygulama olmuştu.

Şu anda Almanya'daki Plug and Play Retailhub'ta olan girişimin önümüzdeki günlerde MediaMarkt'ta pilot çalışmalarını hayata geçirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Orhan Gencebay Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Oruç Euro Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 12:30:30. #1.15#
title