MediaMarkt Startup Challenge için başvuru başladı MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilen girişim projesi MediaMarkt Startup Challenge başvuruları başladı.

MediMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen projeye başvurular, mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 20 Ekim tarihinde açıklanacak.

MediaMarkt Startup Challenge'ın önceki yıllarının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy'nin kasasız ödeme çözümleri ve Udentify'ın yüz tanıma/takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü ise çeşitli MediaMarkt mağazalarında kullanılmaya başlandı.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 11 Eylül tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvurular mediamarktstartupchallenge.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun 10 proje ise, 20 Ekim günü dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk üçe giren projeleri oldukça cazip ödüller bekliyor.

Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailhub Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

Firmalar kendilerini tanıma fırsatı buluyor

İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Startup Challenge'ın ilk yılının kazanan girişimcilerinden BuyBuddy'nin kasasız ödeme çözümü MediaMarkt Türkiye'nin Ümraniye, EMAAR ve Metropol mağazalarında çoktan kullanılmaya başlandı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, BuyBuddy, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunuyor.

Aynı yılın diğer bir başarılı projesi Udentify ise MediaMarkt Türkiye'nin Kozyatağı, EMAAR, MOI, Brandium, Denizli ve Ankara Antares olmak üzere 6 farklı mağazasında kullanılırken proje, yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü sunuyor.

Aynı zamanda bu firmalar Almanya'daki Plug and Play Retailhub'ta kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen MediaMarkt Startup Challenge 19'un kazananı kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan Bagaj adlı mobil uygulama olmuştu.

Şu anda Almanya'daki Plug and Play Retailhub'ta olan girişimin önümüzdeki günlerde MediaMarkt'ta pilot çalışmalarını hayata geçirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA