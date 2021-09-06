MediaMarkt Startup Challenge'a başvurular devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MediaMarkt Startup Challenge'a başvurular devam ediyor

MediaMarkt Startup Challenge'a başvurular devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt Türkiye tarafından bu yıl 4'üncüsü Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek MediaMarkt Startup Challenge'ın başvuru süreci devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye tarafından bu yıl 4'üncüsü Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek MediaMarkt Startup Challenge'ın başvuru süreci devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 24 Eylül'e kadar başvurularını yapabilecek. Projeye yapılacak başvurular, https://www.mmstartupchallenge.com/tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun projeler 22 Ekim'de dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumlarını yapacak.

Startuplara projelerini Avrupa'da hayata geçirme fırsatı

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı'na katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecek.

Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Ali Koç Max Meyer Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MediaMarkt Startup Challenge'a başvurular devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:05:10. #1.15#

title