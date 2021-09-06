MediaMarkt Startup Challenge'a başvurular devam ediyor

MediaMarkt Türkiye tarafından bu yıl 4'üncüsü Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek MediaMarkt Startup Challenge'ın başvuru süreci devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye tarafından bu yıl 4'üncüsü Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek MediaMarkt Startup Challenge'ın başvuru süreci devam ediyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimciler, 24 Eylül'e kadar başvurularını yapabilecek. Projeye yapılacak başvurular, https://www.mmstartupchallenge.com/tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kriterlere uygun projeler 22 Ekim'de dijital olarak düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumlarını yapacak.

Startuplara projelerini Avrupa'da hayata geçirme fırsatı

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı'na katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecek.

Üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz