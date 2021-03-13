MediaMarkt oyun konsolu ve aksesuarlarda indirim sunuyor
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MediaMarkt oyun konsolu ve aksesuarlarda indirim sunuyor

13.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:55
MediaMarkt oyun konsolu ve aksesuarlarda indirim sunuyor

MediaMarkt Türkiye, bu yıl 3'üncü yaşını kutladığı CLUB Günleri kapsamında birçok kategoride indirim gerçekleştirdiği gibi oyun konsolları ve aksesuarlarında da indirim sunuyor.

MediaMarkt Türkiye, bu yıl 3'üncü yaşını kutladığı CLUB Günleri kapsamında birçok kategoride indirim gerçekleştirdiği gibi oyun konsolları ve aksesuarlarında da indirim sunuyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yılın neredeyse tamamında gerçekleştirdiği kampanyalarla teknolojiseverlere geniş ürün seçeneğinin yanı sıra avantajlı fiyatlar sunan MediaMarkt Türkiye, MediaMarkt CLUB'ın 3'üncü yaşını kutluyor.

MediaMarkt mağazalarında ve "mediamarkt.com.tr"de bugün başlayan ve 15 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek kampanyalar kapsamında, evlerde geçirilen vakti keyifli hale getiren kategorilerde de indirimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda seçili PlayStation, Xbox ve Nintendo markalı konsollar yüzde 5 indirimle satışa sunuluyor. MediaMarkt, seçili aksesuarlarda ise yüzde 10 indirim uyguluyor. İndirimlerden yararlanmak için oyunseverlerin MediaMarkt CLUB'a üye olması gerekiyor.

MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya "mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik" adresi üzerinden üye olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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