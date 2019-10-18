MediaMarkt İzmir'de yeni mağaza açtı

18.10.2019 12:16

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. MediaMarkt bu kapsamda, İzmir Hilltown AVM'de yeni mağazasını açtı.

MediaMarkt açıklamasına göre, MediaMarkt, Türkiye'de büyümeye devam ediyor. 200 bin metrekareyi aşan satış alanı ile Türkiye'nin en büyük teknoloji perakendecisi MediaMarkt, İzmir'deki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Hiltown AVM'de açılan yeni bin 400 metrekarelik mağazası ile İzmir'de toplam 9 bin 895 metrekarelik alanda hizmet veren MediaMarkt, akıllı telefondan aksesuara, bilgisayardan beyaz eşyaya, televizyondan küçük ev aletlerine en bol çeşit ürünü teknolojiseverlere sunuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre yeni bir mağazanın getirdiği heyecanla İzmirlilere keyifli kampanyalar başlatan MediaMarkt'ta, DenizBank garantisiyle birlikte 36 aya varan vadelerle kredi fırsatı da bulunuyor.



"Yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Açılışla ilgili değerlendirmede bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Türkiye'de, elektronik perakende sektöründe 12 yıldır büyümeye devam ediyoruz ve yeni yatırımlar ile hızla büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki 78 mağaza ile teknolojiseverlere hizmet verdiklerini belirten Gökyıldırım, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Gökyıldırım, açılan her yeni mağazada tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ve Türkiye'nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "İzmir Hilltown AVM'deki yeni mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA