MediaMarkt, iPhone 12 Mini'de indirim kampanyası başlattı
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MediaMarkt, iPhone 12 Mini'de indirim kampanyası başlattı

MediaMarkt, iPhone 12 Mini'de indirim kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt, Apple iPhone 12 Mini'yi 7 bin 999 TL'den satışa sunuyor.

MediaMarkt, Apple iPhone 12 Mini'yi 7 bin 999 TL'den satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'a kadar sürecek iPhone 12 Mini 64 GB kampanyasının yanı sıra bayram indirimleri de 16 Mayıs'a kadar devam edecek.

Salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kısıtlamalar, sevdikleriyle uzaktan iletişim kurmak isteyenler için teknolojik ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bugün başlayan ve bayramın ikinci gününe dek sürecek kampanya kapsamında iPhone 12 Mini 64 GB 7 bin 999 TL'den MediaMarkt'ta satışa çıkıyor.

iPhone 12 Mini 64 GB; farklı renk alternatifleri, tasarımı ve son teknoloji donanımıyla teknolojiseverlerin beğenisini topluyor.

Bugün Apple iPhone 12 Mini 64 GB'ta indirim başlatan MediaMarkt'ın Ramazan Bayramı kampanyaları ise günler öncesinden başladı.

MediaMarkt, 16 Mayıs tarihine kadar seçili küçük ev aletlerinde, giyilebilir teknolojilerde, bilgisayarlarda, aksesuarlarda ve çeşitli akıllı telefonlarda da indirim uygulayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle mediamarkt.com.tr, Çağrı Merkezi ve mobil uygulama üzerinden hizmet veren MediaMarkt, bu kanallar üzerinden tüketicilere alternatif teslimat seçenekleri de sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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