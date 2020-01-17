MediaMarkt'ın tatil kampanyası başladı

17.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:40

MediaMarkt Türkiye, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile dinlenme fırsatı bulacak öğrencilere yönelik indirim kampanyası düzenledi.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 19 Ocak'a kadar devam edecek kampanya kapsamında müşteriler, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarından akıllı çocuk saatleri ve telefonlara kadar birçok üründe indirimle buluşuyor.

İndirimli ürünlere ek olarak seçili ürünlerde hediye de sunulan kampanya, hem MediaMarkt mağazalarında hem de "mediamarkt.com.tr"de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında Samsung tabletlerde yüzde 30'a varan indirim sağlanırken, World ve Paraf kartlarına özel peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor. Lenovo L340 oyuncu bilgisayarı 4 bin 999 liradan satışa sunuluyor. Tüm dizüstü bilgisayarlarda ise yüzde 18 KDV kadar indirim yapılıyor.

Akıllı çocuk saatlerinde de yüzde 20'ye varan indirimler yapılırken, Wiky 3 Plus akıllı saat 1.059 liradan, Wiky 4 Android akıllı saat 1.289 liradan ve Alcatel TCL MT40X Movetime akıllı saat 899 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA