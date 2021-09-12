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MediaMarkt'ın sadakat programı CLUB çevreye katkı sunuyor

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
MediaMarkt'ın sadakat programı CLUB çevreye katkı sunuyor

MediaMarkt Türkiye'nin 2 milyonu aşkın üyeye sahip sadakat programı CLUB, teknolojiseverlere hediye çekleri ve özel indirimler sunarken, kağıt fatura ve fiziki işlemleri dijital hale getiren yapısıyla da çevreye katkı sağlıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin 2 milyonu aşkın üyeye sahip sadakat programı CLUB, teknolojiseverlere hediye çekleri ve özel indirimler sunarken, kağıt fatura ve fiziki işlemleri dijital hale getiren yapısıyla da çevreye katkı sağlıyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, abonelik işlemlerinden sözleşmelere dünya üzerinde birçok fiziki işlem, kağıt kullanımı ile gerçekleştiriliyor. Bunların bir kısmı zaruri olmakla birlikte bir kısmının önüne geçmek ise mümkün olabiliyor.

Bireylere olduğu kadar şirketlere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Dijital olarak gerçekleştirilebilecek birçok işlem hala fiziki olarak sürdürülüyor. Bu hem kağıt israfına hem de bunların lojistiği nedeniyle çeşitli kirliliklere yol açıyor.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2019 yılında hayata geçirdiği sadakat programı CLUB ile teknoloji severlere özel indirimler sunarken aynı zamanda onların alışverişleri doğrultusunda üyelere özel hediyeler ve çekler veriyor.

Kısa bir süre içerisinde 2 milyondan fazla üye sayısına ulaşan CLUB, kağıt kullanımını azaltan ve fiziki işlemlerin dijital olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yapısıyla da çevresel sürdürebilirlik adına önemli avantajlar sunuyor.

Dünyanın sürdürülebilirliği adına yapılan çalışmalar bugün her zamankinden daha fazla önem kazanırken, CLUB, kağıtsız aktivasyona geçildiği günden bu yana dijital işlem yapısıyla her gün 9 bin sayfa kağıt tasarrufu sağlıyor. Bu, 1,5 milyon kişinin kağıtsız üye yapılmasından ve toplamda 4 milyon sayfanın kurtarılmasından elde edilen bir tasarrufken formların dijital işlenmesi sayesinde de kargoya bağlı ulaşım emisyonlarının önüne geçiliyor.

2,1 milyon kağıt büyüklüğünde kargonun önüne geçildi

Kağıtlarla yapılan her fiziki işlemin merkeze gönderimi, bunun ulaşım süreci nedeniyle atmosfere karbon salınması anlamına geliyor.

Fiziki işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlayan MediaMarkt CLUB, toplamda 2,1 milyon adet kağıdın yer kaplayacağı hacimde bir kargolamanın önüne geçerek 2,61 ton karbon emisyonu tasarrufu sağladı. MediaMarkt, CLUB ile 1,6 milyon faturayı da sisteminde dijital olarak sakladı.

Faturaların dijital ortamda saklanması aynı zamanda teknolojiseverlerin de hayatını kolaylaştıran bir gelişme. MediaMarkt CLUB üyeleri, yaptıkları alışveriş sonrasında faturalarını saklamak zorunda kalmıyor.

Teknolojiseverler, üyelik kapsamında yaptıkları tüm alışverişlere yönelik satın alma geçmişine de MediaMarkt mağazalarından, mediamarkt.com.tr adresinden, MediaMarkt mobil uygulamasından veya çağrı merkezinden ulaşabiliyor. Basılı faturaları saklama derdinden kurtaran bu uygulama, özellikle ürün iade veya değişim gibi süreçlerde üyelere büyük kolaylıklar sunuyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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