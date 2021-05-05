MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyası sürüyor
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MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyası sürüyor

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyası sürüyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyası yeni ürünlerle mediamarkt.com.tr'de devam ediyor.

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyası yeni ürünlerle mediamarkt.com.tr'de devam ediyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, özel günler öncesi başlattığı kampanyalarla teknolojiseverlerin hediye telaşına son veren şirket, geçtiğimiz hafta başlattığı Anneler Günü kampanyasına yeni ürünler ekledi.

MediaMarkt sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde geçirilen vaktin artmasından yola çıkan şirketin kampanyasında annelerin mutfakta geçireceği zamanı daha keyifli hale getirecek küçük ev aletleri ve mutfak ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler sunuyor.

MediaMarkt, bu kapsamda küçük ev aletlerinden akıllı telefon ve saatlere, elektrikli robot ve şarjlı süpürgelerden kablolu/kablosuz kulaklıklara, aksesuarlardan tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyonlara, beyaz eşyalardan kişisel bakım ürünlerine ve daha birçok kategoriden ürünü indirimlerle tüketici ile buluşturuyor.

Anneler Günü kampanyası birçok ürünü kapsarken bazı ürünler taksit ve hediye avantajıyla ön plana çıkıyor.

Seçili küçük ev aletleri ve mutfak ürünlerinde yüzde 40'a, seçili kişisel bakım ve kahve makinelerinde ise yüzde 30'a varan indirimlerin uygulanacağı kampanya, kısıtlamalar nedeniyle mediamarkt.com.tr üzerinden 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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