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MediaMarkt, elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı

MediaMarkt, elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı
AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

MediaMarkt, soğuk havanın etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünlerden olan elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı.

MediaMarkt, soğuk havanın etkisini göstermesiyle tüketicilerin en çok ihtiyaç duyacağı ürünlerden olan elektrikli ısıtıcılarda kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, klima, ısıtıcılar, radyatörler ve şofben & termosifon kategorilerinden çeşitli ürünlerde kampanya düzenliyor. Bu kapsamda fiyatları 119 TL'den başlayan çeşitli ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya 23 Aralık'a kadar devam edecek.

MediaMarkt, söz konusu kampanyaya ek olarak elektrikli ısıtıcılar hakkında bir rehber de yayınladı. MediaMarkt, rehber ile hangi elektrikli ısıtıcıyı seçeceğine karar veremeyen tüketicilere yardımcı olmayı hedefliyor. Buna göre, elektrikli ısıtıcı denilince akla gelen ilk modeller olan "infrared ısıtıcılar", ışık desteği ile doğrultulduğu bölgeyi ısıtma özelliğine sahip bulunuyor. Bu nedenle yaydığı ısı geçici olmakla birlikte oldukça kuvvetli bir şekilde ortamı ısıtabiliyor. Buna ek olarak ortam yeteri kadar ısındığında kendini durdurma ve soğuduğunda ise tekrar çalıştırma özelliğine sahip olan bu cihazlar, az enerji tüketme özellikleriyle de bazı alternatiflerinden sıyrılıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin hem mağazalarında hem de online kanallarında satışa sunduğu bu cihazların tüketicinin ihtiyacına göre alternatif form seçenekleri bulunuyor. Örneğin, fanlı ısıtıcılar, yağlı radyatör, ayak ve infrared ısıtıcılar kendi içlerinde kullanım alanına ve fonksiyonlarına göre çeşitlilik gösteriyor.

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AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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