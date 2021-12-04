MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
MediaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

MediaMarkt 3-6 Aralık'ta hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde blenderden buzdolabına, LCD TV'den bilgisayara, akıllı saatten bluetooth kulaklığa kadar yüzlerce üründe tüketiciye cazip fiyatlar sunuyor.

MediaMarkt 3-6 Aralık'ta hayata geçirdiği kampanya çerçevesinde blenderden buzdolabına, LCD TV'den bilgisayara, akıllı saatten bluetooth kulaklığa kadar yüzlerce üründe tüketiciye cazip fiyatlar sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, yılın son ayına da sepet dolusu fırsatlarla girdi.

MediaMarkt, aralık ayında da yüzlerce üründe cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. MediaMarkt, 3-6 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak 'Sepet Dolusu' kampanyası çerçevesinde yüzlerce teknolojik üründe geçerli olacak indirimlerle, tüketiciye avantajlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Kampanyada dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile beyaz eşyada sunulan cazip fiyatlar dikkati çekiyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title