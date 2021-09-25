Mediamarkt 85'inci mağazasını Bahçeşehir'de açtı - Haberler
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Mediamarkt 85'inci mağazasını Bahçeşehir'de açtı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Mediamarkt 85'inci mağazasını Bahçeşehir'de açtı

MediaMarkt, Türkiye'deki 85'inci mağazasını İstanbul'un Bahçeşehir semtinde hizmete açtı.

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Türkiye'deki 85'inci mağazasını İstanbul'un Bahçeşehir semtinde hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Van'dan Portekiz'de Lizbon'a kadar 1.000'i aşkın mağazasıyla teknolojiseverlere geniş bir mağaza ağı sunan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda ülkedeki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

MediaMarkt, Türkiye'deki 85'inci mağazasını İstanbul'un Bahçeşehir semtinde açtı. 1550 metrekare alan üzerine kurulu mağazada, 11'i kadın olmak üzere 29 kişi istihdam ediliyor. 50 bin çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada müşteriler, cazip fiyat avantajlarından da yıl boyu yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, salgına rağmen mağaza yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Yılın başında söz verdiğimiz gibi Türkiye'de mağaza ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Yeni açılan her mağazamız, hem istihdama hem de cazip fiyatlarımız nedeniyle tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor. Ayrıca, Türkiye'nin her köşesine binlerce ürünü ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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