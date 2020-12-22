MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi

22.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:43
MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi

Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.

Hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel "Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi" uygulamasını devreye alıyor.

MediaMarkt'dan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 2021 yılına özel hayata geçirdiği uygulama ile 12 farklı burçtan kadın ve erkeğe özel hediye alternatifleri sunuyor.

Her geçen gün eğlenceli içeriklerle tüketicileriyle buluşan MediaMarkt, 2021 yılını karşılamaya hazırlanılan bugünlerde sevdiklerine hangi hediyeyi alacaklarına karar veremeyen teknolojiseverlerin imdadına yetişiyor. Buna göre çeşitli özel günlerde hediye bulucu uygulamalarıyla teknolojiseverlerin işini kolaylaştıran MediaMarkt, şimdi de yılbaşına özel Astrolog Ayşegül Aydın ile Burçlara Göre Hediye Rehberi uygulamasını devreye alıyor.

MediaMarkt, mediamarkt.com.tr üzerinden 12 farklı burcun kadın ve erkeğine özel hediye fırsatları sunuyor. Farklı fiyat aralıklarıyla sunulan hediye önerilerine Hediye Rehberi üzerinden ulaşılabiliyor.

Burçların özelliklerine yönelik hazırlanan çalışmada; "Telaşlı Koç Kadını, Aceleci Koç Erkeği, Değişime Hazır Boğa Kadını, Rahatına Düşkün Boğa Erkeği, Araştırmacı İkizler Kadını, Çok Yünlü İkizler Erkeği, Koruyucu Yengeç Kadını, Yenilikçilik Peşinde Yengeç Erkeği, Güçlü Aslan Kadını, Profesyonel Aslan Erkeği, Titiz Başak Kadını, Planlı Başak Erkeği, Neşeli Terazi Kadını, Eğlenceli Terazi Erkeği, Stratejik Akrep Kadını, Meraklı Akrep Erkeği, Pozitif Yay Kadını, Maceracı Yay Erkeği, İstikrarlı Oğlak Kadını, Çalışkan Oğlak Erkeği, Enerjik Kova Kadını, Entelektüel Kova Erkeği, Yetenekli Balık Kadını ve Yaratıcı Balık Erkeği" gibi seçenekler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MediaMark'tan burçlara göre hediye rehberi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:46:33. #1.14#
title