MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Esra İren seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Esra İren seçildi

MEDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Esra İren seçildi
AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Olağan genel kurulu gerçekleştirilen Meşrubatçılar Derneği'nde (MEDER) yönetim kurulu başkanlığı görevine Esra İren seçildi.

Olağan genel kurulu gerçekleştirilen Meşrubatçılar Derneği'nde (MEDER) yönetim kurulu başkanlığı görevine Esra İren seçildi.

MEDER'den yapılan açıklamaya göre, genel kurul çarşamba günü gerçekleştirildi.

Kurulda yapılan oylama ile başkanlık görevine seçilen Esra İren, görevini 2 yıl boyunca yürütecek.

MEDER Yönetim Kurulu, Esra İren, Aykan Gülten, Servet Yıldırım, Sinan Cem Şahin, Senem Görel, Burak Mercimek, Mehmet Tuncay İşmar, Haluk İlgün ve İnci Elçim'den oluştu.

Verilen bilgiye göre, MEDER, Türkiye'de meşrubat sanayinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması amacı ile Türkiye'nin önde gelen meşrubat firmaları tarafından 1994 yılında kuruldu.

MEDER'in, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'na (TGDF) üyeliği de bulunuyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı

 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

 Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title