Medeniyetler Tasavvuru Okulu'nda öncü kuşaklar yetişecek

02.11.2019 16:17

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Direktör Yusuf Kaplan yönetiminde gerçekleştirilecek Medeniyet Tasavvuru Okulu bugün başladı.Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öncü kuşakları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Medeniyetler Tasavvuru Okulu eğitim projesi, farklı okullardan yüzlerce öğrenciyi ağırlamaya başladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade Kampüsü'nde her cumartesi gerçekleşecek derslerin ilkini bugün üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut verdi. 3 sene sürecek eğitim projesinde düşünce tarihi, tarih, edebiyat, kültür sanat, maarif, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat ve benzeri alanlarda ders görecek öğrencilerden başarılı bulunanlar, araştırma merkezi bünyesinde gönüllü araştırmacı olarak kabul edilecek ve araştırma merkezinin yapacağı tüm çalışmalara katılım sağlayabilecek.

"BEYİN GÜCÜ ÖNCÜ İNSANLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Büyük bir ülkenin büyük bir üniversitesi olma yolunda ilerlediklerini ifade eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, açılışı 'Medeniyetlerin Yükseliş ve Düşüş Dinamikleri' dersi ile yaptı.

Prof. Dr. Bulut, "Bizim üniversitemizde uyguladığımız müfredat şimdiye kadar kendi öğrencilerimize yönelikti. Şimdiden sonra bu programımızda diğer üniversitelerdeki nitelikli beyinlerin başvurularıyla seçtiğimiz seçkin bir öğrenciler grubu oldu. Dünyamızda da ülkemizde de çok iyi üniversiteler var. Ama buralarda eksik olan şey 'ruh'. Gençliğimizde ruh yok. Kendi köklerimize yaslanarak özellikle bulunduğumuz medeniyet coğrafyamızın birikimlerini esas alarak yapmaya çalıştığımız şey geleceğin öncülerini her alanda bu öncü beyinleri nitelikli beyinleri geleceğe hazırlamak. Kendileriyle barışık, aileleriyle barışık, toplumla barışık ve dünyaya önemli değerler katabilecek beyin gücü öncü insanlar yetiştirmek amacımız" diye konuştu.

"USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN BİR MODEL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İZÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi Koordinatörü ve MTO Direktörü Yusuf Kaplan, Medeniyetler Tasavvuru Okulu'nu yaşanılan medeniyet krizini bir şekilde anlamak ve anlamlandırmak için önce kuşak yetiştirme programı olarak tanımladı.

Kaplan, "Birinci sınıf, ülkenin önünü açacak insanlığın yaşadığı sorunları anlayacak, anlamlandıracak ve aşacak bir birikim, fikriyat, entelektüel ve sanatsal birikim ortaya koyacak bir öncü kuşak yetiştirmek istiyoruz. Usta çırak ilişkisi üzerinden bir model yetiştirmek istiyoruz. Bütün insanlık tarihinin, medeniyet, düşünce ve estetiğin dolayısıyla siyaset ve ahlak felsefesinin olacağı dersler var ve bunlar 3 yıl sürecek. Türkiye'nin en parlak ilim adamlarının, sanatçılarının ders verecekleri, seminer verecekleri kültür sanat etkinlikleri de yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA