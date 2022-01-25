Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü - Haberler
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Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Mardin, tarihi mekanlarıyla karla kaplandı.

MARDİN (AA) - Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Mardin, tarihi mekanlarıyla karla kaplandı.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran medeniyetler şehri Mardin'de, kar yağışı 6 gündür aralıklarla devam ediyor.

Tarihi şehirdeki Mardin Kalesi, Mardin Ovası, medrese, manastır, cami ve kiliseler ile tarihi çarşı ve konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Tarihi yapılardaki kar manzarası, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile ziyaretçilerin de objektiflerine yansıdı.

Kentte kar yağışını sürmesi nedeniyle tarihi yapıların olduğu Birinci Cadde ile çarşılarda bazı esnaf iş yerini açamadı.

Kenti gezen Mizgin Demir, tarihi yapıların karla çok güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Tarihi şehrin her mevsim görülmesi gerektiğini ifade eden Demir, karın tarihi mekanlara ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

Medeniyetler şehri Mardin tarihi mekanlarıyla beyaza büründü

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Medrese, Mardin, kar, Güncel, Haber

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