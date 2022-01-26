Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler
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Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Elazığ'da geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürürken, şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürürken, şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak/ İHA)

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Harput, kar, Güncel, Haber

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