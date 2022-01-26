Medeniyetler beşiği Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürürken, şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak/ İHA)