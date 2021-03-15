"Medeniyet Okumaları" projesine katılan öğretmenler ödüllendirilecek
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"Medeniyet Okumaları" projesine katılan öğretmenler ödüllendirilecek

15.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:18

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Medeniyet Okumaları" projesinin son aşamasında, emeği geçen yönetici öğretmenler ödüllendirilecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Medeniyet Okumaları" projesinin son aşamasında, emeği geçen yönetici öğretmenler ödüllendirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 48 öğretmen ve 550 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Medeniyet Okumaları" projesinin ödül töreni Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Törende, öğretmen ve öğrencilerin dahil olduğu kapsamlı bir okuma faaliyeti sağlayan projeye katılan öğretmenlerin ödül ve belgeleri dağıtılacak.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve ödül alacak öğretmenlerin katılacağı törende, öğretmenlere "Başarı" ve "Teşekkür" belgeleri verilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze başlayıp salgın döneminde internet ortamında sürdürülen projede; şehir, dil-kimlik, göç, coğrafya-tarih, din, bilim-düşünce-felsefe alt başlıklarıyla 6 tema çerçevesinde eserler seçilip değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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