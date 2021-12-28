"Medeniyet Okumaları Projesi" için protokol imzalandı

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), ilki 2019-2020 öğretim yılında yapılan ve büyük ilgi gören "Medeniyet Okumaları Projesi"nin yeni dönemi için Kağıthane Kaymakamlığı, Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol imzaladı.

TDED'den yapılan açıklamaya göre, Medeniyet Okumaları Projesi protokolüne, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır imza attı.

Proje ile öğretmenler rehberliğinde gençlere, kitap okuma ve müzakere alışkanlığı kazandırmak, kültür ve medeniyet değerlerini tanımalarını sağlamak, ana dilini etkin kullanabilme maharetini kazandırmak, okuduğunu anlama ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme kabiliyetini geliştirmek, gençlerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

"Şehir ve Medeniyet", "Dil-Kimlik ve Medeniyet", "Göç ve Medeniyet", "Coğrafya-Tarih ve Medeniyet", "Din ve Medeniyet", "Bilim-Düşünce-Felsefe ve Medeniyet" başlıklı 6 tema üzerinden yürütülecek projeye katılmak isteyen öğretmenler, ortalama 30 kitap içerisinden seçtiklerini okuyacak ve konu başlıkları hakkında geniş çaplı malumata sahip olacaklar.

Öğretmenlerin okudukları kitapları okullarında oluşturdukları öğrenci gruplarına okutacak ve müzakere edeceği proje, uzman, öğretmen ve öğrencilerin konu başlıkları hakkında yapacakları paneller ve ödül töreniyle sona erecek.

İlki 2019-2020 öğretim yılında aynı paydaşlarla uygulanan proje, salgın sürecine rağmen büyük ilgi görmüştü. ???????

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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