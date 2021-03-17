"Medeniyet Okumaları" projesine katılan öğretmenler için ödül töreni düzenlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Medeniyet Okumaları" projesinin son aşamasında, emeği geçen yönetici öğretmenler ödüllendirildi.

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, TDED Başkanı Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve ödül alacak öğretmenler katıldı.

Törende, 48 öğretmen ve 550 öğrencinin dahil olduğu kapsamlı bir okuma faaliyeti sağlayan "Medeniyet Okumaları" projesine katılan öğretmenlere, "Başarı" ve "Teşekkür" belgeleri verildi.

Törende konuşan Ekrem Erdem, bu törenin Medeniyet Okumaları projesine emek veren öğretmenlere bir teşekkür niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerini Medeniyet Okumaları projesiyle buluşturan öğretmenlerimize başarı ve teşekkür belgesi vermek bizim için bir görevdir. Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu bize bir defa daha göstermiş oldular. Zira gönüllülük bir başarıdır. Hayata öğretmen olarak başladım ve bir köy öğretmeniyken başlıca işim okuryazar olmayanlara okuma yazma öğretmek için bir kurs açmak oldu. Bu gönüllülük esasına bağlı olarak, kendi seçimimle yaptığım bir işti." değerlendirmesinde bulundu.

Dilin, millet olma ve kimlik kazandırma yönüne dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:

"Ortak duyguları oluşturan unsurlar, geçmişteki yaşanmışlıklardır. Her aydın kendi tarihini ve medeniyetini en doğru şekilde kavramalıdır. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak bu mücadelenin içindeyiz. Atfedilen değerlerden ötürü 2021 yılı çok önemli bir yıl. İstiklal Marşı'nın 100. yılı, Yunus Emre ve Hacı Beştaş-ı Veli gibi değerlerimize odaklanıyoruz. Medeniyet Okumalarının çerçevesi de bu anlayışımızı yansımıştır. Doğru kitapları doğru insanlarla beraber okuyarak tahlil etmenin ne derece önemli olduğu idraki kazandırılmıştır. Çünkü müzakere edilmeyen kitapların değeri anlaşılamaz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise projenin salgın öncesinde başlayıp salgın döneminde de devam ettiğini belirterek, "Böylesi projelere katlım çok kıymetli. Öğrencilerimize kıymetli kitapları okutarak onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, gençlerimizin eğitimine de katkıda bulundular. Eğitimin temelini okumak oluşturuyor, bunun hepimiz farkındayız. Fakat teknoloji çağında okumalarımız yetersiz ve yüzeysel kalıyor. Derin bilgiler edinilebilecek kitaplar sayesinde yeni ufukları keşfetmiş oluyoruz." dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze başlayıp salgın döneminde internet ortamında sürdürülen projede; şehir, dil-kimlik, göç, coğrafya-tarih, din, bilim-düşünce-felsefe alt başlıklarıyla 6 tema çerçevesinde eserler seçilip değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz