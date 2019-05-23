Medeni Cumhuriyet: Katılımcı Hayatın Sosyolojisi" Raflarda Yerini Aldı

İSTANBUL(AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan "Medeni Cumhuriyet: Katılımcı Hayatın Sosyolojisi" kitabı raflardaki yerini aldı.

Siyaset ve sosyoloji kategorilerinde yayımlanan kitap, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Barış Büyükokutan tarafından kaleme alındı.

Barış Büyükokutan, kitapta, 1950 ve 1960'ların şiir çevrelerinden Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihine, Yunan ve Orta Çağ şehir devletlerinin kuruluşundan günümüzün yerel deneyimlerine uzanan geniş bir yelpaze içerisinde cumhuriyetçiliğin tarihsel ve güncel bir arkeolojisini yapıyor.

Kaynak: AA