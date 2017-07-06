Medel Transferinde Müjdeli Haber!

Trabzonspor'un da ilgilendiği Medel için resmi açıklama geldi! Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Gary Medel için devrede olan Boca Juniors cephesinden açıklama geldi.



Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici'nin açıklamaları Medel için Trabzonspor'u sevindirdi.



Boca Başkanı Daniel Angelici, Medel için yaptıkları teklifle Inter'in istediği rakam arasında büyük fark olduğunu söyledi ve 'Medel'in menajeri ve Inter ile görüşüyoruz. Ancak bizim yaptığımız teklifle Inter'in talep ettiği arasında çok büyük bir fark var' ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ 2,5 MİLYON EURO



Bordo-mavili ekip Medel için uzun süredir Inter ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor, Inter'e başarılı orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.



Muharrem Usta da Medel için önemli bir açıklamada bulunurken 'Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Medel olmazsa alternatifimiz hazır' ifadelerini kullandı.



Gary Medel geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı.



(Sporx)