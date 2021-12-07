Medcem Çimento'nun Silifke'de açtığı Bilim Merkezi'ne Aziz Sancar ismi verildi

MERSİN (Haberler.com) - Eren Holding'in iştiraki olan ve hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük çimento fabrikasına sahip Medcem Çimento, Mersin'de halk yararı faaliyetler gerçekleştiriyor. Medcem Çimento'nun son projesi ise büyük bir ilgiyle hayata geçirildi.

AZİZ SANCAR İSMİ VERİLDİ

Medcem Çimento'nun Silifke Belediyesi ile gerçekleştirdiği işbirliği ekseninde yapımı tamamlanan bilim merkezi ve kütüphane, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Silifke Taşucu Mahallesinde hizmet vermeye başlayan bilim merkezi ve kütüphaneye Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ BİLİM ALETLERİ VAR

Öğrencilerin ve gençlerin daha donanımlı ve modern eğitim araçları ile kendilerini geleceğe hazırlamalarına olanak tanıyacak Silifke Belediyesi - Medcem A.Ş. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi'nde; Mars yüzeyi ve robotu, Dünya-Güneş-Ay modeli, sonsuzluk koridoru uzay çadırı, denge tüneli, robot, suda dalga ile elektrik üretiminin de yer aldığı 50'ye yakın bilim aleti ziyaretçilerini bekliyor.

GÖRKEMLİ AÇILIŞTA MELEK MOSSO SAHNE ALDI

Silifke Belediyesi - Medcem A.Ş. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi'nin açılışıyla ilgili düzenlenen törenin ve açılış konuşmalarının ardından şarkıcı Melek Mosso sahne alarak Silifkeliler ile buluştu. Ünlü sanatçı, izleyenlere şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

MURAT KAHYA: BİLİME DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Silifke Belediyesi - Medcem A.Ş. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi'nin açılışıyla ilgili görüşlerini aktaran Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya: "Hem ülkemizin hem de ekonomimizin büyümesi ve ilerlemesi adına bilim ve eğitim büyük önem taşıyor. Medcem Çimento olarak bu konuyu fazlasıyla önemsiyor, mümkün olduğu her anda desteğimizi sunuyoruz. Bilim merkezi ve kütüphanenin ülkemize ve Mersin'e hayırlı olmasını, hem mevcut hem de gelecek nesillere değer katmasını diliyorum" dedi.

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