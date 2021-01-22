MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe
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MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe

22.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:08
MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe

MERAM Elektrik Dağıtım şirketi (MEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokaktaki kedi ve köpeklerin pandemi ve kış şartlarında barınabilmesi için kulübe yapıp, kentin farklı noktalarına bıraktı.

MERAM Elektrik Dağıtım şirketi (MEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokaktaki kedi ve köpeklerin pandemi ve kış şartlarında barınabilmesi için kulübe yapıp, kentin farklı noktalarına bıraktı.  

Elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan ve önemli bir projeye imza atan MEDAŞ, kedi ve köpeklerin kış şartlarında barınabilmesi için yaptığı kulübeleri belediyeler aracılığıyla kentin farklı noktalarına konumlandırdı. Çalışanlar ise kurumun sanat galerisinde bir araya gelip, plastik atık su borularından sokak hayvanları için su ve yem kabı yapıp, boyayıp, kulübeye koydu.

Sokak hayvanlarının kış şartlarında barınmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten MEDAŞ yetkilileri, "Sokak hayvanlarının yalnız olmadıklarını, birlikte olduğumuzu göstermek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.

MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe
MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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