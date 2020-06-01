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MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çözüm ortaklarının proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladığını duyurdu.

MEDAŞ proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladı
01.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:11

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çözüm ortaklarının proje başvurularını elektronik ortamda almaya başladığını duyurdu.

Konya ile birlikte 6 şehirde elektrik dağıtım hizmeti veren MEDAŞ, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle sorumluluk alanında tüm proje başvurularını elektronik imza ile almaya ve onaylanmaya başladı. Yılda en az 40 bin projenin e-imza yapılarak onaylanması ile 2 bin ağacın doğaya kazandırılması, tüketicilerin ve çözüm ortaklarının zaman kaybı yaşamamaları ve ayrıca içinde bulunulan korona virüs salgını sürecinde temasın sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Şirket olarak görev bölgemizdeki tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımları belirli bir plan dahilinde atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda elektronik imza, geçmişten bugüne süreçlerimizde etkin şekilde kullanılan bir araçtı, bugün projeleri de kapsayacak şekilde altyapıyı hazır hale getirmiş olduk. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle Konya, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Aksaray'da bütün AG iç tesisat, OG 3.şahıs ve lisanssız elektrik üretimi projelerini e-imza ile onaylamaya başladık. MEDAŞ olarak, görev bölgemizdeki bin 200 çözüm ortağımızın (elektrik mühendisi ve elektrikçi) desteği ile beklentileri aşacak kalitede hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Son 5 yılda proje onay ve bağlantı başvurusu taleplerinin ilk işlemlerini aynı gün içerisinde yapmayı, en fazla 4 gün içerisinde kapsamı ne olursa olsun bu işlemleri sonuçlandırmayı hedefledik ve başardık. Bu gün itibariyle son aşamadaki imza işlemlerini de elektronik imza ile yapar hale geldik. Bu yıllık proje onay sayımızın 40 bin adet olduğu düşünüldüğünde, 2 bin ağaca eş değer kağıt tasarrufu sağlayan çevreci bir adım. Bu uygulama ile çözüm ortaklarımızın çıktı da, imza işlemleri sırasında ve işletmelerimize gelirken harcamış oldukları zamanı da kazanmış olacağız. Kontrol sonrası imzalama işleminin herhangi bir bekleme olmaksızın anında yapılabiliyor olması tüketicilerinin sorunlarını oluşmadan çözme gayreti içerisindeki MEDAŞ ailesinin günün sonundaki en büyük mutluluğu olacak." - KONYA

Kaynak: İHA

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