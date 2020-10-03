MEDAŞ müşterilerini bilgilendiriyor
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MEDAŞ müşterilerini bilgilendiriyor

03.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:50
MEDAŞ müşterilerini bilgilendiriyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) oluşan elektrik arızaları için müşterilerini bilgilendireceğini açıkladı.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) oluşan elektrik arızaları için müşterilerini bilgilendireceğini açıkladı.

MEDAŞ'tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Teknolojik imkanlardan maksimum düzeyde faydalanarak müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen MEDAŞ, çalışmalarına devam ediyor. Yatırım veya bakım nedeniyle mecburen yapılan planlı kesintiler için müşterilerine 48 saat önceden SMS ile bilgilendirme yapan MEDAŞ, şimdi bu bilgilendirmeyi arızalar için de yapacak. Yeni devreye alınan bir sistem ile arıza oluştuktan sonra bu arızadan etkilenen müşterilerin tamamına SMS ile bilgilendirme yapacak olan MEDAŞ, arızanın ne kadar sürede giderileceği belli olduktan sonra da tahmini enerjilendirme süresini SMS ile gönderecek. Diğer bir yenilik olarak www.meramedas.com.tr ana sayfasının alt kısmında 'Kesinti Haritası' devreye alınmış olup büyük kesintilerin başlama sürelerini, tahmini bitiş sürelerini ve etkilediği adres, alanlarının herkes tarafından izlenebilirliği sağlanmıştır. Bu bilgilendirmelerin eksiksiz yapılabilmesi için müşterilerin sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaralarının güncel olması gerekmektedir. Cep telefonu numarasını vermek veya değiştirmek isteyenler 444 1 186 nolu çağrı merkezinden bu işlemi yapabileceklerdir." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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