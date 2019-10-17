MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor

17.10.2019 13:40

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları arasındaki iletişimi artırmak için düzenlenen futbol turnuvası devam ediyor.



Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de görev yapan çalışanlardan oluşan 18 takımlık turnuvada toplam 216 oyuncu yer alıyor. 6 farklı ilde oynanarak tamamlanan grup maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar bu hafta sonunda maçlarını Konya'da yapacak.



MEDAŞ yetkilileri, turnuvanın asıl amacının çalışanların spor yapmasını sağlamak olduğu kadar aynı zamanda birlikte bir etkinlikte buluşmalarını da sağlamak olduğunu belirterek, "Bu turnuva sayesinde farklı illerde çalışan arkadaşlarımız birbirleriyle tanışarak ve iletişime geçerek kurum kültürümüz gelişiyor. Maçlardan sonra birlikte yemek yenmesinin şart olduğu bu turnuva ile oluşan ekip ruhunun hizmet kalitemizin gelişmesine de faydası olacağını düşünüyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA