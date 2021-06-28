Medart Hair Açıkladı! Saç Ekimi İşlemi Sizi Korkutmasın…
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Medart Hair Açıkladı! Saç Ekimi İşlemi Sizi Korkutmasın…

Medart Hair Açıkladı! Saç Ekimi İşlemi Sizi Korkutmasın…
Bültenler - Haberler | Güncel

Medart Hair tarafından yapılan açıklama saç ekim işleminden çekinen herkese cesaret verdi. Operasyon öncesi ve sonrasını anlatan Medart Hair ekibi bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ile 4 binden fazla kişiye doğal saç ekimi işlemi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Saç ekimi aşamalarını anlatan uzman ekip öncelikli olarak saç ekimi yapılacak kişide saç analizi adımlarının gerçekleştirildiğinden bahsetti. Operasyonun kendisi kadar önemli olan bu durum saç ekimi işleminin başarısını artırırken kısa bir sürede değil uzun süre saç problemi yaşamınızı önlemek için büyük bir öneme sahip dedi. Daha sonra saç kalınlığının analizi ile birlikte tekli greft oranlarını değerlendirmek ve ölçmek önemli bir nokta olarak belirleniyor. Saç ekimi yapılacak alanlarda santimetrekareye düşen greft sayısı hesaplanıyor ve ekim yapılacak alan için ölçüm gerçekleştiriliyor. Bu hesaplamalar kişinin beklentisi ile güvenli saç ekimi şeklinde yapılıyor. Başarılı bir ekime sahip olmak için saç analiz aşaması üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hastalar için büyük önem arz eden tüm aşamalar titizlikle sürdürülüyor ve saç ekim işleminde en yüksek başarı oranı tamamlanması sağlanıyor.

Saçınızı Kestirmeniz Gerekmiyor

Saç ekimi işlemleri ile adından söz ettiren Medart Hair bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerle büyük başarı toplarken ve ilgi görürken en büyük avantajının saç kazıtmamak olduğunu da belirtiyor. Estetik açıdan problem yaşanmasına neden olan bu durum ile ilgili açıklama geldi. Medart Hair Saç Ekim Merkezi'nde FUE tekniği kullanılıyor ve saç ekim işlemi gerçekleştirmek için saçlarınızı kestirmeniz ve atmanız gerekmiyor. Yöntem sayesinde pek çok kadın saç ekimi işleminden artık kaçınmıyor.

Kaynak: Bültenler

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