Mecnun Otyakmaz: "Telafi edeceğiz"

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor maçının ardından, "Sezonu iyi başlamak çok önemliydi ama maalesef kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum.

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor maçının ardından, "Sezonu iyi başlamak çok önemliydi ama maalesef kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı ama kaybettik. Bundan sonraki maçlarda da telafisine bakacağız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ligin ilk maçı ve kazanmak istediğimiz bir maç. Kopenhag maçı öncesi bir moral olurdu diye düşündük. Sezonu iyi başlamak çok önemliydi ama maalesef kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı ama kaybettik. Bundan sonraki maçlarda da telafisine bakacağız" dedi.

"Geniş bir kadromuz var"

Bir basın mensubunun "Avrupa maçı yorgunluğu olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Hepsi olabilir ama zengin bir kadromuz var. Bir iki noktada eksiklerimiz var. Sakatlarımız tekrar nüksetti. Geniş bir kadromuz var. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı ve kazanabilirdik. Ama çok pozisyon olmamasına rağmen, elde ettiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Kişisel bir hatayla golü yedik. Sağlık olsun. Takımımız iyi takım. Mutlaka önümüzdeki karşılaşmalarda bunu düzeltecektir ve Kopenhag maçında da avantajlı bir skor alacaktır" yanıtını verdi.

"Federasyon sorunu çözmeli"

Bir gazetecinin, "Taraftarlar stadyuma girerken passoliglerde sıkıntı yaşadı" şeklindeki sorusuna ise Başkan Otyakmaz, şu yanıtı verdi:

"Bütün stadyumlarda sıkıntı olmuş. Bu sisteme taraftarlarımız henüz alışamadı. Nedense çokta zor bir kaç eylem birden yapılması isteniyor. HES'i ayarlamak gerekiyor, aşıların olması ve bir karmaşa var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara bir önlem alınmalı. Çok sayıda taraftarımız maalesef parasını ödemiş olmasına rağmen stadyuma giremediler. Önemli bir sıkıntı yaşandı. Bunu federasyonun biran önce halletmesi gerekiyor."

"Avantajlı bir skor elde edeceğiz"

Perşembe günü Kopenhag ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maç hakkında da konuşan Otyakmaz, "Aslında bugün sadece lige odaklanmıştık. Şimdi Kopenhag maçı için buradaki hatalarımızdan ders çıkartıp. Avantajlı bir skor elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı