Mecnun Otyakmaz: "Sivas'ta hava da zemin de futbola müsait"

05.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:00

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 15 gün önce maç saatinin değişikliği ile konuşma yaptıklarını belirterek, "O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" dedi.



Kulüpler Birliği toplantısının ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Galatasaray müsabakası hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan durumlardan dolayı üzüntüsü dile getiren Otyakmaz, "İnşallah her şer ilerleyen zamanda daha iyi olur. Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından iddialı rakibimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacağız. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğüm, sonunda Sivasspor'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" diye konuştu.



"Sivas'ta hava da zemin de futbola müsait"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le maç saati değişikliği ile ilgili daha önce görüşme yaptıklarını belirten Başkan Otyakmaz, "Yaklaşık 15 gün önce Mustafa Cengiz böyle bir rica bulunmuştu ve 'Ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" şeklinde konuştu.



"Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?"



Takımda yer alan futbolcular hakkında transfer söylentilerinin çıkmasını eleştiren Mecnun Otyakmaz, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce konuşuldu ve bitti. Şu an arkadaşlarımız bizimle. Galatasaray maçı öncesinde bu gibi şeylerin yayınlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki? Bundan kim fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA